Concerti, Marracash: l'In persona tour' è rinviato al 2022

L'In persona tour' che avrebbe visto Marracash protagonista dal vivo nei palasport italiani a presentare la sua ultima fatica sulla lunga distanza, "Persona" (leggi qui la recensione), pubblicata nell'autunno 2019, è stato nuovamente rinviato, questa volta al 2022 alla luce delle vigenti disposizioni ministeriali a causa della pandemia.

A seguire è riportato il nuovo calendario dei concerti del rapper milanese dove vengono segnalate anche le date precedentemente rinviate.

29 GENNAIO 2022 - PALA INVENT – JESOLO (VE)

(recupero 28 marzo 2020 e successivamente il 3 aprile 2021)

1 FEBBRAIO 2022 - MEDIOLANUM FORUM – ASSAGO (MI)

(recupero 3 aprile 2020, 13 settembre 2020 e successivamente 7 aprile 2021)

2 FEBBRAIO 2022 - MEDIOLANUM FORUM – ASSAGO (MI)

(recupero 4 aprile 2020, 14 settembre 2020 e successivamente 8 aprile 2021)

4 FEBBRAIO 2022 – NELSON MANDELA FORUM – FIRENZE

(recupero 16 aprile 2020, 26 ottobre 2020 e successivamente 21 aprile 2021)



5 FEBBRAIO 2022 – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA

(recupero 6 aprile 2020, 20 ottobre 2020 e successivamente 16 aprile 2021)

11 FEBBRAIO 2022 – UNIPOL ARENA – CASALECCHIO DI RENO (BO)

(recupero 24 aprile 2020, 24 ottobre 2020 e successivamente 22 aprile 2021)

12 FEBBRAIO 2022 – PALA ALPITOUR – TORINO

(recupero 28 aprile 2020, 27 ottobre 2020 e successivamente 19 aprile 2021)

15 FEBBRAIO 2022 - MEDIOLANUM FORUM – ASSAGO (MI)

(recupero 18 aprile 2020, 16 settembre 2020 e successivamente 3 maggio 2021)

16 FEBBRAIO 2022 - MEDIOLANUM FORUM – ASSAGO (MI)

(recupero 2 maggio 2020, 17 settembre 2020 e successivamente 4 maggio 2021)

19 FEBBRAIO 2022 – PALA CATANIA – CATANIA

(recupero 9 maggio 2020, 30 ottobre 2020 e successivamente 11 aprile 2021)

22 FEBBRAIO 2022 - PALA FLORIO – BARI

(recupero del 7 maggio 2020, 1 novembre 2020 e successivamente 13 aprile 2021)

25 FEBBRAIO 2022 – PALA PARTENOPE – NAPOLI

(recupero 9 aprile 2020, 22 ottobre 2020 e successivamente 14 aprile 2021)

26 FEBBRAIO 2022 – PALA PARTENOPE – NAPOLI

(recupero 17 aprile 2021)

Per la data all’Arena di Verona verranno pubblicate nuove informazioni entro il 30 maggio. I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli. Ogni informazione riguardo i biglietti possono essere acquisite nel sito di Friends and Partners e in quello di Ticketone.