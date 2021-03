Concerti, Maneskin nei palazzetti il prossimo dicembre

I Maneskin, impegnati in questi giorni alla 71esima edizione del festival di Sanremo, dove sono in gara con la canzone "Zitti e buoni", annunciano due concerti, a Roma e Milano, per il prossimo mese di dicembre.

I live avranno luogo il 14 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 18 dicembre al Mediolanum Forum di Assago, vicino a Milano. La band romana presenterà sul palco i brani del nuovo album, "Teatro d'ira – Vol.I", la cui uscita è prevista per il 19 marzo. "Teatro d'ira – Vol.I" è il loro secondo album e segue "Il ballo della vita" (leggi qui la recensione), pubblicato nell'ottobre del 2018.

I biglietti sono in vendita a partire dalle ore 11.00 di lunedì 8 marzo sul sito di Vivo Concerti e dalle ore 11.00 di sabato 13 marzo in tutte le rivendite autorizzate. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.