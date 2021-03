Liam Gallagher dona una sua preziosa scaletta per beneficenza

Liam Gallagher ha donato la scaletta di un suo concerto firmata per contribuire a salvare il Priory di Glasgow. Per aiutare la venue scozzese in grande difficoltà economica a causa della pandemia, l'ex frontman degli Oasis ha regalato l'unica scaletta del suo live tenuto lo scorso dicembre sul fiume Tamigi a Londra, 'Down By The River Thames', insieme a un'edizione limitata firmata del box 7 pollici "Why Me? Why Not?" e un voucher del valore di 200 sterline da consumare nella sua Pretty Green Fashion.

Il rocker di Manchester ha detto:

"Non vedo l'ora di tornare a suonare per i fan. Ma nel frattempo, dobbiamo occuparci del settore live e supportare i nostri locali".

L'estrazione a premi, che ha un costo di 5 sterline, include anche due biglietti per il weekend del TRNSMT Festival, che avrà quali protagonisti Lewis Capaldi, Sam Fender, Foals, Courteeners, Blossoms, Snow Patrol e lo stesso Liam Gallagher. Fino ad ora, il crowfounding non sta avendo il successo sperato, ha infatti raccolto 1.545 sterline, solamente il 2% dell'obiettivo fissato in 60.000 sterline.

John Jokey, il proprietario del Priory, ha ringraziato Liam Gallagher:

"Non possiamo che ringraziare Liam per la sua generosità, sarà di grande aiuto per farci andare avanti finché non potremo nuovamente tornare a programmare musica dal vivo e supportare i musicisti emergenti".

Negli anni, il locale ha contribuito a lanciare musicisti come Gerry Cinnamon e artisti emergenti come Lucia & The Best Boys, Ninth Wave, Dunts e Van T's. Se volete fare una buona azione e, nel contempo, darvi la possibilità di vincere il pacchetto messo in palio da Liam Gallagher, cliccate qui.

Non è il primo gesto di solidarietà fatto da Liam, aveva infatti già donato la sua chitarra Les Paul Studio per raccogliere fondi per lo staff di produzione e il personale di palco che hanno perso il lavoro a causa della pandemia da Covid-19.