Fulminacci e quella telefonata prima di Sanremo: "Sono Jovanotti"

Se i Maneskin possono contare sul supporto di Vasco Rossi, se Madame ha dalla sua Fabri Fibra, Fulminacci ha ricevuto un endorsement non da meno: quello di Jovanotti. "Mi ha chiamato quando ha saputo che nella serata delle cover avrei cantato la sua 'Penso positivo': 'Che gioia che mi regali', mi ha detto. Gli ho risposto: 'La gioia è tutta mia'. È stato uno scambio semplice, ma sapere che è dalla mia parte per me è una cosa importantissima", racconta il 23enne cantautore romano. Lorenzo Cherubini ha ribadito la sua passione per Fulminacci anche in una serie di post sui social, congratulandosi con il cantautore, in gara quest'anno al Festival di Sanremo 2021 con "Santa Marinella".

Chi si aspettava da Fulminacci una nuova "Borghese in borghese", la canzone con la quale si fece conoscere, all'inizio del 2019, sarà rimasto sorpreso: "Lì cantavo la mia opinione. Stavolta ho scelto di non portare la mia opinione sul palco, ma il mio sguardo personale su una storia d'amore che non ho vissuto, quella di un mio amico. Ho scelto di accompagnarmi con la chitarra ed essere me stesso al cento percento".

Nella serata delle cover si è esibito con il comico Valerio Lundini e con Roy Paci: "Con Lundini ludini ci conosciamo da un po' di tempo e ci stimiamo reciprocamente. Abbiamo un immaginrio comune. Mi ha invitato come ospite anche in una delle puntate del suo 'Una pezza di Lundini': mi piace molto il modo rivoluzionario con il quale sta facendo intrattenimento. Non l'avevo mai vista prima, una cosa del genere". Anche Daniele Silvestri è suo fan: "Io non mi accorgo di appartenere a una corrente piuttosto che ad un'altra. Magari me ne accorgerò tra dieci anni. Dirò: 'Ecco, io appartenevo a quel mondo lì'. Posso dire però che la scena romana l'ho ascoltata tanto, tantissimo, fa parte del mio dna".

Il 12 marzo uscirà il nuovo album "Tante care cose", a due anni dall'esordio con "La vita veramente".