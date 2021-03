Come funziona il voto della sala stampa a Sanremo

Siamo arrivati alla quarta serata del Festival, quella del venerdì: per la prima volta tutti e 26 i campioni in gara si esibiranno nella stessa puntata. Ed entra in gioco la sala stampa, che esprimerà il suo voto, dopo quelli dalla giuria demoscopica (prime due serate) e orchestra (ieri sera). È probabile che la classifica complessiva e parziale dopo questa sera subisca diversi scossoni, ma ricordiamo che domani c'è ancora il televoto

La sala stampa ha votato già le prime due sere sui giovani, esprimendo un voto da 5 a 10 su ogni cantante, per un peso del 25%. Anche questa sera userà lo stesso metodo, per la finale dei giovani. Ma è la votazione dei big ad essere diversa dall’anno scorso, nel peso e nel metodo.

L’anno scorso la sala stampa votava tre volte, una venerdì e due il sabato per un peso complessivo del 33,3%. Il metodo prevedeva che i giornalisti (un voto per testata) distribuissero 24 punti tra 10 artisti: poi davano una preferenza secca al ballottaggio finale, dove valeva il 33%.

Quest’anno peserà invece il 25% complessivo per la classifica generale, come le altre giurie (demoscopica, orchestra) e come il telelvoto. Ma voterà solo il venerdì sera più una seconda volta al ballottaggio dei tre finalisti sabato sera, dove vale il 33%.

Quest’anno i giornalisti, sempre un voto solo per testata dovranno esprimere un voto da 1 a 10 per tutti i cantanti in gara, usando lo stesso metodo delle altre giurie. È possibile assegnare 10 ad un massimo 4 artisti, ed è possibile assegnare 1 a massimo 4 artisti.

Quest’anno voteranno circa 170 giornalisti accreditati, tra quelli presenti fisicamente a Sanremo e quelli che voteranno da remoto: “Il cambio di metodo è avvenuto attraverso una collaborazione con Noto Sondaggi", ha spiegato Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai1, citando l'azienda che gestisce il sistema. "Sono state fatte riflessioni metodologiche matematiche per ottenere un risultato più limpido e trasparente".

Il voto dei singoli giurati non verrà reso pubblico: "Credo sia da evitare la dichiarazione del voto palese", ha spiegato Fasulo.