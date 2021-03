Sanremo 2021, i voti della sala stampa non saranno resi palesi

Il sindaco di Sanremo apre l'incontro con un ringraziamento istituzionale alle Forze dell'Ordine.

Il direttore di Rai Uno Stefano Coletta parla, nel suo solito modo fiorito ("lungo l'asse canterino della memoria"?), di "grande contentezza" e invita a evitare confronti con il passato a proposito degli ascolti della serata di giovedì, quella delle cover - dai quali è arrivata un'altra delusione (ne abbiamo riferito qui). Sottolinea comunque l'aumento di ascolti per quando riguarda il pubblico più giovane (17-24 anni) e il pubblico femminile.

Maurizio Imbriale di RaiPlay e Digital ribadisce l'eccellente crescita del dato complessivo streaming + on demand, e sottolinea gli oltre sei milioni di interazioni sui social.

Amadeus fornisce i dati molto positivi dello streaming su Spotify - ormai la consolazione viene da quelli, e non dalle vendite dei dischi.



Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria, in collegamento video ringrazia chi sta lavorando alla manifestazione nelle difficili condizioni imposte dalla pandemia ("fare questo Festival è stato un atto di coraggio").

Barbara Palombelli, co-conduttrice della serata di stasera, si dice emozionata, ringrazia per l'opportunità e annuncia che pronuncerà un monologo, assicurando che non canterà. La direttrice d'orchestra Beatrice Venezi, già membro della commissione televisiva che ha scelto i giovani finalisti, premierà il vincitore di questa sera.



Zlatan Ibrahimovic torna a raccontare la sua avventura di ieri (ha raggiunto Sanremo chiedendo un passaggio a un motociclista perché l'auto su cui viaggiava era bloccata da un incidente).

Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai Uno, fornisce informazioni utili. Considerato il calendario dei tamponi, annuncia, è scongiurato il rischio di altri ritiri fra gli artisti. Stasera ci saranno Mahmood, Alessandra Amoroso e Matilde Gioli, Emma, il quadro di Achille Lauro a tema punk rock e saranno attribuiti i premi della critica e della sala stampa Radio e TV.



Le domande possono iniziare alle 12.46.

Come mai le votazioni dell'orchestra non hanno premiato gli artisti più giovani?

Amadeus: "Dobbiamo lasciare tempo al cambiamento. Quando il cambiamento è così forte, come quello nel cast di quest'anno, è naturale che ci siano resistenze nell'accettarlo e apprezzarlo. I giovani vanno fatti giocare in prima squadra perché possano fare esperienza".

Nei testi delle canzoni non si ritrova molta serenità...

Amadeus: "Ci sono in gara molte canzoni d'amore, e non ci sono canzoni che parlano esplicitamente di pandemia o di lockdown. Evidentemente ci sono molti amori che stanno vivendo momenti poco sereni".

Stasera vota la sala stampa: come funzionerà?

Claudio Fasulo: "Numericamente saranno circa 170 unità di votanti, che voteranno o in presenza, o via Webex, o con altre modalità. Le modalità di voto sono state diversificate rispetto agli anni scorsi per ottenere, auspicabilmente, un risultato più... più... più... non trovo la parola giusta... trasparente, ecco. In questo senso credo però che sia da evitare l'ipotesi di rendere palesi le votazioni dei giornalisti".



Si chiude con un'anticipazione sugli ospiti di sabato sera: Ornella Vanoni e Francesco Gabbani, Riccardo Fogl, Michele Zarrillo, Paolo Vallesi, Alberto Tomba e Federica Pellegrini, Serena Rossi, Tecla Insolia, Giovanna Botteri, Dardust e la Banda della Marina Militare.