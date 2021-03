Annie Lennox: una campagna globale per la Giornata Internazionale della Donna 2021

Annie Lennox ha lanciato una campagna globale attraverso la sua ONG, The Circle, per raccogliere fondi da dedicare a combattere l’emarginazione femminile e le disparità di genere: in vista della prossima Giornata Internazionale della Donna, la già cantante degli Eurythmics ha invitato il pubblico a condividere sui social - con l’hashtag #CirclesOfChange - le storie di donne che siano state fonti di ispirazione, impegnandosi a sostenere l’impegno nel combattere le diseguaglianze in tutte le forme, in ogni parte del mondo.

“The Circle è nata dal concetto di donne che si connettono, si supportano e si ispirano a vicenda, per diventare sostenitrici e agenti del cambiamento, attraverso le nostre passioni, abilità e idee”, ha spiegato la Lennox: “La pandemia ha dimostrato che siamo tutti collegati: siamo una comunità globale e chiediamo alle persone di impegnarsi per diventare femministe globali. Ciò significa ascoltare le voci di tutte le donne. Si tratta di essere solidali per porre fine all'oppressione, all'ingiustizia razziale, alla violenza e alla mancanza di potere economico. Si tratta di costruire ponti con le persone attraverso le comunità e trovare modi per amplificare le loro voci”.

“La Giornata Internazionale della Donna è sempre un momento globale chiave per impegnarsi e impegnarsi a favore dell'uguaglianza di genere e della sicurezza per tutte le donne e le ragazze”, ha spiegato la ceo di The Circle Raakhi Shah: “La storia ci mostra che il potere collettivo può causare cambiamenti. Impegnandoci a sostenere le organizzazioni di base che lavorano in prima linea, possiamo condividere risorse con donne e ragazze in tutto il mondo e possiamo costruire ponti verso un mondo in cui donne e ragazze sono un passo avanti verso la vita in un mondo con pari diritti”.