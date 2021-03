Gazzé e Silvestri: "Siamo passati alle 2? Chi se ne frega, a cantare i CSI ci siamo commossi"

È stato uno dei momenti più belli di una serata delle cover discutibile nel suo complesso: Max Gazzè e la Magical Mistery Band hanno portato i C.S.I. e la loro “Del mondo” sul palco do Sanremo 2021 , con una versione teatrale e complessa. Peccato solo che sia successo quasi alle 2 di notte, per una serata eterna.

Stamattina abbiamo incontrato Max con Daniele Silvestri e Daniele Tortora, produttore della band, che comprende anche Gabriele Lazzarotti, Fabio Rondanini, Daniele Fiaschi, Duilio Galioto. Il gruppo accompagnerà anche Gazzé in “La matematica dei rami”, in uscita il prossimo 9 aprile, e che conterrà la versione di studio del brano.

“È una felice coincidenza di tempi e di luoghi, con uno studio, il Terminal 2 dove abbiamo lavorato tutti, dove abbiamo fatto il disco del trio e io ho fatto il mio primo disco”, racconta Silvestriera di una persona a cui eravamo legati, Gianluca Vaccaro ed rimasto sulle spalle di Roberto Procaccini, che non riusciva ad andare avanti. Ha chiesto una mano da cui nata questa mini cordata. La band esiste ufficialmente da ier serai, ma c’è una chat in cui ci scriviamo da anni. Era il momento giusto per investire su questo modo di fare musica”. “Non volevo fare un album duetti”, spiega Gazzé, “osì ho cominciato a pensare altre forme di collaborazioni, per interpretare un mondo produttivo, con brani che arrivavano da più fonti. La Magical Mistery Band mi ha aiutato e seguito in questi progetto”

Nessun dispiacere, che la cover sia passata così tardi e sia stata un po’ penalizzata. Anzi la consapevolezza che era una scelta difficile ma necessaria”. “L’ho detto un mese fa: è una cosada paura, ma ci passeranno all’1 e 40”, ride Silvestri. “Ho sbagliato di 3 minuti, siamo passati all’1 e 43… Ci è anche stato anche chiesto di non farla. Dopo di che da fruitore, forse mi sarei incavolato anche io, ma l’abbiamo vissuta nella maniera giusta”

“Chi se ne frega, non ha importanza”, dice Gazzè. “La situazione era delirante, ci hanno presentato e ci siamo ritrovati in scena mentre stavo ancora cercando il microfono. Ero emozionato, ero calato dentro a quel pezzo: è stato emotivamente importante. Francesco Magnelli dei CSI mi ha mandato un messaggio stamattina e mi sono messo a piangere. La grande soddisfazione è avere portato una canzone del genere”.

Chiediamo al duo dell’altra canzone di Giovanni Lindo Ferretti eseguita ieri sera, “Amandoti” dei CCCP cantata dai Maneskin con il loro amico Manuel Agnelli. Gazzé ci mostra, attraverso lo schermo questo meme: dove Damiano e Manuel diventano dei personaggi di Tekken o Street Fighter. “Manuel è Manuel, siamo amici e gli abbiamo mandato questo meme”, raccontano. “Forse dove interpretarla un po’ meno intesa. Per celebrare quel brano ci doveva essere ironia, surrealismo. Forse era un po’ troppo aggressivo”. "Quel meme acchiappa quel tantino di esagerazione che c’era nella sua versione”, dice Silvestri.