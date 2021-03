Michielin e Fedez fuori dalla top 10 del Festival: "La classifica non ci interessa"

Alla vigilia erano dati come favoriti alla vittoria. Dopo le prime tre serate si ritrovano a sorpresa fuori dalla top 10 della classifica provvisoria (che trovate qui - in testa c'è Ermal Meta, seguito da Annalisa e Willie Peyote). Vedremo se il voto della sala stampa di questa sera e quello del pubblico da casa tramite il televoto di domani "riablitierà" il duo composto dalla cantautrice veneta e dal rapper milanese, la cui eventuale vittoria continua pure ad essere quotata bene dagli scommettitori: "L'obiettivo della classifica non c'è mai stato, da parte nostra.

Non si fa Sanremo per la classifica. La musica è qualcosa che vive oltre la classifica. Ci interessa la performance sul palco, il resto sono solo parole", dicono Francesca Michielin e Fedez, in gara a .Sanremo 2021 con "Chiamami per nome".

I dati relativi agli ascolti sulle piattaforme di streaming e dei passaggi in radio raccontano una verità diversa. Secondo i dati di RadioAirplay, "Chiamami per nome" è attualmente il secondo pezzo più trasmesso dalle radio italiane tra quelli in gara al Festival di Sanremo 2021, dietro solo a "Musica leggerissima" di Colapesce Dimartino (anche loro fuori dalla top 10 della classifica provvisoria dopo le prime tre serate). Ed è anche al primo posto della top 50 quotidiana di Spotify delle canzoni più ascoltate sulla piattaforma di streaming, davanti a "Voce" di Madame, "Zitti e buoni" dei Manesin, "Parlami" di Fasma e "Dieci" di Annalisa. "Si fa Sanremo per portare un messaggio, una canzone. L'obiettivo è quello di far vivere la canzone anche dopo il Festival", spiega il duo da 8 Dischi di platino, quelli conquistati con le hit "Cigno nero" (2013) e "Magnifico" (2014).

Nel videoclip di "Chiamami per nome" Francesca Michielin e Fedez riaccendono idealmente i riflettori di un teatro. Il tema è di attualità e sul palco dell'Ariston è stato affrontato ieri anche da Lo Stato Sociale, che sulle note di "Non è per sempre" degli Afterhours ha elencato i vari club e locali costretti a sospendere le attività a causa della pandemia: "Sono molto amico di Jambo, il manager de Lo Stato Sociale. È con lui che è nato il fondo Scena Unita per i lavoratori dello spettacolo: è stata la prima persona che ho chiamato. È importante tenere vivo il dibattito su questo tema", riflette Fedez.