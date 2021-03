Sanremo 2021, ascolti ancora bassi per la terza serata: share al 44,3%

Il dato, in sé, indica un lieve recupero negli ascolti rispetto alla serata precedente, che aveva ottenuto 10 milioni 113 mila spettatori con il 41.2% nella prima parte e 3 milioni 966 mila nella seconda con il 45.7%, ma fa segnare un sensibile calo se confrontato a quello registrato per la terza serata dell’edizione 2020 della manifestazione, seguita da 13 milioni 533 mila spettatori con il 53.6% di share nella prima parte e 5 milioni 636 mila con il 57.2% nella seconda.

Si riconferma, anche per la terza serata, il calo degli ascolti che ha già caratterizzato le prime due della settantunesima edizione del Festival della Canzone Italiana : come riferisce l’agenzia ANSA, le cover proposte nella serata di ieri, giovedì 5 marzo, dagli artisti in gara sul palco del Teatro Ariston hanno richiamato davanti allo schermo 10 milioni 596 mila, pari al 42.4% di share, nella prima parte della trasmissione, e 4 milioni 369 mila con il 50.6% di share nella seconda.

