Wrongonyou: una versione chitarra e voce di ‘Lezioni di volo’ per Rockol. Video

Spiegando il pezzo, proposto sul palco dell’Ariston con l’arrangiamento orchestrale a cura di Valeriano Chiaravalle, Marco ha narrato: “La musica di ‘Lezioni di volo’ è stata scritta insieme alle parole. Il 99,9% delle volte io scrivo chitarra e voce, e anche questa canzone è nata in questo modo. Sono molto contento, tra l’altro, della tonalità che ho scelto perché è molto alta: mi sono messo i bastoni fra le ruote da solo, però mi costringe ad avere sempre la voce in forma, mi dà pure disciplina dover portare questa canzone a Sanremo e sono molto contento di questo”.

"Il testo di ‘Lezioni di volo’ è un incitamento alla libertà, al lasciare il passato alle spalle e al vivere soprattutto il presente oltre che a sperare nel futuro e anche a capire a chi affidarsi: non affidarsi alla prima persona che passa ma scegliere da chi si vuole prendere lezioni di volo”, ha raccontato a Rockol Wrongonyou, in finale nella categoria “Nuove proposte” al 71esimo Festival di Sanremo con il brano “Lezioni di volo”.

