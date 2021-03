Bruce Springsteen: cover di Dylan, Clash e Bowie nel nuovo album live

Nuovo album dal vivo per Bruce Springsteen: sulle piattaforme è comparso un nuovo volume delle "Live series", che riunisce canzoni precedentemente incluse solo nei cosiddetti "Bootleg ufficiali", venduti separatamente e solo in download. Si intitola "Under the covers vol. 2" e come si può dedurre è il secondo volume di cover che il Boss pubblica.

Si tratta di una raccolta davvero notevole, con canzoni registrate live dal '75 al 2016, e con classici di Bob Dylan ("Highway 61"), David Bowie ("Rebel rebel", suonata nei giorni in cui il cantante scomparve, come tributo), Lorde ("Royals") e Clash ("Clampdown").

In scaletta alcuni duetti, tra cui quello sulla memorabile "Stay" con Jackson Browne, per No Nukes.

Ecco la scaletta completa:

Mountain of Love - Live at the Tower Theater, Upper Darby, PA - 12/31/1975 Goin' Back - Live at the Roxy, West Hollywood, CA - 10/18/1975 Rave On - Live at The Roxy, West Hollywood, CA - 07/07/1978 Stay (with Jackson Browne) - Live at Madison Square Garden, New York, NY - 09/21/1979 Who'll Stop the Rain - Live at Wembley Arena, London, UK - 06/05/1981 Drift Away - Live at Brendan Byrne Arena, East Rutherford, NJ - 08/20/1984 Love Me Tender - Live at Joe Louis Arena, Detroit, MI - 03/28/1988 Lonely Teardrops - Live at Madison Square Garden, New York, NY - 05/23/1988 Highway 61 Revisited (with Jackson Browne & Bonnie Raitt) - Live at the Shrine Auditorium, Los Angeles, CA - 11/16/1990 It's Been A Long Time - Live at Brendan Byrne Arena, East Rutherford, NJ - 06/24/1993 Then She Kissed Me - Live at the Scottrade Center, St. Louis, MO - 08/23/2008 Royals - Live at Mount Smart Stadium, Auckland, NZ - 03/01/2014 Clampdown - Live at Consol Energy Center, Pittsburgh, PA - 04/22/2014 Rebel Rebel - Live at Consol Energy Center, Pittsburgh, PA - 01/16/2016 Take It Easy - Live at the United Center, Chicago, IL - 01/19/2016