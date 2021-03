Il capo di Twitter acquista da Jay Z la maggioranza di Tidal

A volte dietro il fumo c'è l'arrosto.

Nella notte è arrivata conferma della voce che Bloomberg aveva alimentato lo scorso 29 dicembre: Jack Dorsey, co-fondatore e CEO di Twitter, ha acquistato con la sua Square Inc. la maggioranza della piattaforma musicale di streaming Tidal, fondata da Jay-Z, fino a ieri principale azionista.

L'acquisizione è andata a buon fine con un ammontare di 297 milioni di dollari, che saranno corrisposti in un misto di contanti e azioni di Square. Al termine dell'operazione gli altri artisti che Jay-Z aveva coinvolto come co-fondatori (tra questi Calvin Harris, Rihanna, Kanye West), rimarranno azionisti di minoranza, mentre Tidal opererà come entità indipendente all'interno del perimetro di Square, con Jesse Dorogusker nella posizione apicale ad interim.

Mentre Dorsey e Jay-Z sono amici da tempo, la logica dietro la fusione di Tidal all'interno di Square può essere oggetto di approfondimento. Square è una grande e floridissima realtà del comparto fintech che porta in dote in modalità nativa le materie dei pagamenti e dell'e-commerce, oltre alla leadership virtuale di un imprenditore seriale del digitale di maggior successo degli ultimi 20 anni. Ma questo è difficile che si avverta nell'operatività. Più che altro prende forma l'idea dell'imprenditore di operare alla Amazon, arricchendo Square di unità e business indipendenti al proprio interno: oggi ne aggiunge una terza a Cash App e a Square Seller, descritte nel nostro precedente articolo.

Dorsey ha così commentato:

“Le nuove idee sorgono agli incroci, e crediamo che ce ne sia una di quelle avvincenti all'incrocio tra musica e economia”.

Jay-Z, il primo miliardario tra gli artisti afro-americani, non ha commentato e per ora riflette sulla differenza tra i $56 milioni investiti nel 2015 e i $ 297 milioni che sta per incassare.