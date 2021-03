Sanremo 2021, Achille Lauro celebra il pop con Emma e Monica Guerritore

View this post on Instagram

Achille Lauro, accompagnato da Emma e da Monica Guerritore, quest'ultima ha messo in scena un monologo prima della performance, ha omaggiato il pop nei panni di un'antica statua argentata cantando "Penelope" , suo brano del 2018 tratto dal dal disco "Pour l'amour". Il travestimento di Lauro, in questo suo terzo quadro, ha ricordato anche Dolores Mary Eileen O'Riordan, indimenticabile voce dei Cranberries , scomparsa nel 2018: il video di riferimento è "Zombie" , canzone del 1994, in cui anche la cantante è ricoperta d'oro, quasi fosse una statua.

Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti!