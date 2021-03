Adam Levine (Maroon 5): "Non ci sono più band nella musica pop"

Nella giornata di domani entrerà in rotazione radiofonica "Beautiful Mistakes", il nuovo singolo dei Maroon 5 con la collaborazione della 26enne rapper di San Antonio Megan Thee Stallion.

Il frontman della band statunitense Adam Levine ha concesso una intervista a Zane Lowe su Apple Music per parlare della nuova canzone, ma si è lasciato andare alla nostalgia e si è detto triste perché non ci sono più band sull'attuale panorama pop.



Questo il contenuto delle dichiarazioni di Levine: "Guardi indietro a quella roba ed è divertente, facevo vedere i video a mia figlia.

E' divertente come tornando indietro, riguardi questi vecchi video, ascolti queste vecchie canzoni e le ho suonato molti dischi di Avril Lavigne. Tipo, “I’m With You”, sì, che ti fa venire le lacrime. È pazzesco, perché non le ricordi allo stesso modo, perché le davi per scontate, perché era come quando stavi crescendo, era solo una parte di quello che sentivi alla radio. Ma ci sono alcune canzoni davvero fantastiche di cui allora non capivo quanto fossero buone. È divertente, quando è uscito il primo album dei Maroon 5 c'erano anche altre band. Mi sento come se non ci fossero più band. Questa è la cosa che mi rende un po' triste, è che c'erano solo band. Non ci sono più band e mi sento come se fossero una razza in via di estinzione. E quindi, in un modo strano, per quanto. voglio dire, ci sono ancora molte band, forse non sono così tanto sotto i riflettori o sotto le luci del pop, ma vorrei che ce ne fossero di più in giro.".