Sanremo 2021, Vasco tifa per i Maneskin: "Sono i miei preferiti"

Tra chitarroni graffianti, un basso potentissimo, batteria, con un arrangiamento che suona come un omaggio a un certo rock Anni '70, i Maneskin rappresentano di fatto la quota rock del cast di quest'anno. Il più grande, il cantante Damiano, ha 21 anni. Il più piccolo, il chitarrista Thomas Raggi, ne ha 19. Per la serata delle cover hanno scelto di omaggiare nientemeno che i CCCP sulle note di "Amandoti", accompagnati sul palco da Manuel Agnelli degli Afterhours, loro mentore a "X Factor" nel 2017.

I Maneskin hanno un fan speciale. Molto speciale. È vasco Rossi. L'endorsement del rocker di Zocca per la band romana è arrivato a sorpresa su Instagram, dove ormai Vasco è attivissimo. Il Kommandante ha pubblicato tra le sue storie un video dell'esibizione dei Maneskin al Festival di Sanremo 2021 con "Zitti e buoni", la canzone che la band lanciata da "X Factor" ha scelto di presentare quest'anno in gara. E ha scritto senza giri di parole: "I miei preferiti".

