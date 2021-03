New York: in aprile i luoghi per concerti riapriranno al 33% della capienza

A partire dal prossimo 2 aprile, i concerti nello stato di New York potranno riprendere al 33% della loro capienza, con un limite di 100 persone all'interno o 200 persone all'aperto e l'obbligo per tutti i partecipanti di indossare le mascherine e mantenere il distanziamento sociale. Secondo il New York Times, tali limiti sarebbero aumentati fino a 150 persone all'interno o 500 all'aperto, se tutti i partecipanti dovessero risultare negativi prima di entrare.



Poiché il decreto statale secondo cui le venues richiedono l'allontanamento sociale e l'uso di maschere, alcuni promoter e gestori dei locali affermano che la riapertura semplicemente non è economicamente fattibile.

Il New York Times riporta ciò che ha dichiarato Michael Swier, proprietario dei club rock di New York Bowery Ballroom e Mercury Lounge: "Dato che la distanza sociale fa ancora parte della metrica, ci riporta a una capacità di circa il 20%, il che è insostenibile".



L'annuncio dello stato di New York giunge appena un giorno dopo che i governatori del Texas e del Mississippi hanno dichiarato che stavano per revocare il mandato di indossare le mascherine e di consentire alle aziende la totale riapertura. Il governatore Greg Abbott ha annunciato che, a partire dal 10 marzo, tutte le attività in Texas potranno aprire a pieno regime per la prima volta dopo quasi un anno. Le aziende possono comunque limitare la capacità o implementare protocolli di sicurezza aggiuntivi a propria discrezione. Invece lo stato del Mississippi ha emesso un ordine esecutivo separato per revocare i mandati della maschera nello stato e dare a tutte le imprese il via libera per riaprire a pieno regime.



Finora più di 3,5 milioni di texani hanno ricevuto almeno una dose del vaccino per il Covid-19, con 1,8 milioni di questi completamente vaccinati. Invece nel Mississippi, il 14,1% dei residenti dello stato ha avuto almeno una dose e il 7,6% è completamente vaccinato. Altri stati come l'Iowa e il Montana hanno recentemente revocato l'ordinanza sulle mascherine in tutto lo stato, mentre il Massachusetts sta eliminando completamente i limiti di capacità per i pasti al coperto e consentendo l'apertura delle sedi dei concerti al 50% della loro capacità.