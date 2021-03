Il più grande dispiacere di Brian May è avere perso una cassetta di Freddie Mercury

Brian May ha rivelato che il defunto frontman dei Queen Freddie Mercury una volta realizzò una cassetta contenente tutti gli assoli di chitarra della band. Parlando con Total Guitar, il chitarrista della formazione britannica ha raccontato l'episodio dicendosi frustrato dal fatto di non riuscire più a ritrovare quel nastro.

Questo il ricordo di Brian May al proposito: “Un giorno Freddie aveva un grande sorriso stampato in faccia quando entrai in studio, inserì una cassetta nel lettore e disse: 'Ascolta questo, tesoro. Questa cosa ti sorprenderà.' Aveva passato l'intera mattinata a mettere insieme tutti gli assoli di chitarra che aveva trovato nei lavori che avevamo fatto e li aveva messi tutti insieme. Fu davvero sorprendente. Uno dei miei più grandi dispiaceri è che non riesco a trovare quella cassetta. Io non butto mai via niente. Sono un accumulatore. Quindi dovrebbe essere da qualche parte. Freddie era molto orgoglioso delle cose che io avevo fatto e che avevamo fatto insieme."

Sempre con Total Guitar ha inoltre raccontato come nacque l'assolo di chitarra della celeberrima "Bohemian Rhapsody".

“Freddie fece una guida vocale, poi abbiamo iniziato a fare tutte le armonie vocali multitraccia. Naturalmente c'era già una chitarra ritmica. Durante quel processo abbiamo parlato di dove ci sarebbe stato un assolo. Disse che voleva un assolo, io dissi che mi sarebbe piaciuto cantare un verso con la chitarra. Volevo portarlo da qualche altra parte. Volevo inserire una melodia diversa. C'era già molto colore, ma volevo avere mano libera. Sentivo qualcosa nella mia testa, già molto prima che andassi lì e lo suonassi. Sentivo questa melodia e non avevo idea da dove provenisse. Quella melodia non è da nessun'altra parte nella canzone, ma è una sequenza di accordi familiare, quindi si integra abbastanza bene".