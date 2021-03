Le inutili polemiche giornalistiche sulla giuria demoscopica

Manco a una promessa che avevo fatto (e mi ero fatto) qualche mese fa, dopo aver scritto questo articolo e questo articolo.

Lo faccio perché sia nella conferenza stampa sanremese di ieri, mercoledì 3 marzo, sia in quella di oggi, giovedì 4 marzo, si sono levate lamentazioni, da parte di coloro che partecipano al rituale delle domande-e-risposte, in merito agli esiti delle votazioni delle giurie demoscopiche che hanno operato rispettivamente martedì 2 marzo, con questi risultati, e mercoledì 3 marzo, con questi risultati.



Ai certi sapientini sedicenti giornalisti musicali non sono piaciuti i risultati delle votazioni perché non hanno premiato i loro preferiti, dal che ne hanno dedotto che la giuria demoscopica è composta da incompetenti.



Ora, l'ho già scritto in passato e in tutte le salse: il Festival è una manifestazione per il pubblico e non per pochi eletti; i pochi eletti hanno già a disposizione - per far conoscere le loro preferenze - il Premio della Critica; non si vede in base a quale privilegio essi debbano avere la sapienza infusa; e soprattutto non si capisce perché - ma questo è un vizio atavico di chi si considera un "intellettuale" - se qualcuno ha un parere diverso dal loro si debbano permettere di pensare che il loro è più fondato, più "giusto", più rispettabile. E non si capisce perché (o meglio: si capisce, ma non è una ragione condivisibile) sia stato dato loro il ruolo di "correttori" dell'insipienza della gente comune.



Poi, come ho pure già scritto, suscitando l'irritazione di alcuni dei suddetti eletti, i giornalisti musicali si schierano per bande, per appartenenze geografiche, per sudditanze psicologiche; per cui i beniamini della stampa sono già abbastanza privilegiati da un surplus di attenzione e di benevolenza perché debbano anche essere considerati "penalizzati" da una presunta "incompetenza" della giuria demoscopica.



Di questi argomenti parliamo ogni mattina nella conversazione in video con Eddy Anselmi (qui quella di oggi, alla quale vi rimando per saperne di più) per cui non mi dilungo sulle modalità con cui la giuria demoscopica esprime le proprie valutazioni. Scrivo e pubblico queste righe prima della serata di giovedì, con la curiosità di scoprire come voterà l'orchestra del Festival questa sera. Vedremo domani se qualcuno degli eletti avrà da ridire anche sulla competenza dei musicisti professionisti che compongono l'ensemble. Scommettiamo di sì?

Franco Zanetti

PS torno a riproporre che i voti dei giornalisti vengano resi pubblici. Sarebbe davvero interessante che queste valutazioni fossero palesi...