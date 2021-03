Il Record Store Day si sdoppia anche nel 2021

Come già successo lo scorso anno, l’emergenza sanitaria globale ha convinto gli organizzatori del Record Store Day - la manifestazione internazionale dedicata ai negozi di dischi indipendenti - ha sdoppiare l’edizione 2021 dell’evento in due giornate: le celebrazioni - giunte quest’anno alla quattordicesima tornata, e originariamente programmate per il solo 12 giugno - si terranno i prossimi 12 giugno e 17 luglio.

“Durante il 2020, i negozi avevano trovato modi creativi e flessibili per operare in condizioni mutevoli, ricevendo un incredibile supporto dalle comunità locali”, si legge nella nota diramata oggi dagli organizzatori: “La pandemia ancora in corso rende purtroppo impossibile prevedere lo stato di qualsiasi luogo pubblico nei prossimi mesi e porta con sé molti effetti collaterali inaspettati, inclusi problemi di produzione e distribuzione che continuano a interrompere le catene di approvvigionamento della filiera discografica”.

“La decisione di spostare ancora una volta il Record Store Day è stata resa necessaria anche dal distanziamento sociale tuttora in vigore nel mondo, cercando di mantenere il più possibile intatto il valore dell'iniziativa che supporta anche artisti, etichette discografiche e distributori”, concludono gli organizzatori: “Un modo per consentire al maggior numero di persone di partecipare - e in sicurezza - a due fantastiche giornate di festa”.