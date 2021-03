Guarda le foto del batterista di Machine Gun Kelly in ospedale

Il batterista che accompagna dal vivo le esibizioni del rapper Machine Gun Kelly JP Cappelletty, che usa quale nome d'arte Rook, è stato ricoverato in ospedale dopo aver subito una rapina dove, secondo quanto riportato, oltre a essere stato rapinato è stato, in un secondo tempo, anche investito da un'automobile.



Come scritto da TMZ e Billboard, lo scorso martedì Rook stava camminando sulle Hollywood Hills di Los Angeles intorno alle ore 20.

00 quando due uomini sono usciti da un veicolo e lo hanno aggredito. La polizia ha dichiarato che gli sono stati rubati migliaia di dollari. Gli aggressori, non è dato sapere se fossero armati o meno, dopo averlo rapinato sono fuggiti. A questa cronaca TMZ aggiunge: "Ci è stato detto che a un certo punto è stato investito da un'auto, che gli ha rotto un piede e un braccio".



Rook pare comunque avere il morale alto, nonostante sia comprensibilmente malandato, ha infatti postato sul proprio canale Instagram un paio di immagini dall'ospedale. Nella prima (guarda qui), sdraiato a letto alza il braccio ferito, e accompagna la foto con le parole, "Non preoccupatevi, mi riprenderò". Nella seconda immagine (guarda qui), il batterista è ritratto insieme a Machine Gun Kelly.