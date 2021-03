St. Vincent, esce l'album. Guarda il video di “Pay Your Way In Pain”

Anticipato dal primo singolo “Pay Your Way In Pain” Annie Clark aka St. Vincent annuncia la pubblicazione, per il prossimo 14 maggio, tre anni e mezzo dopo "Masseduction" (leggi qui la recensione), del suo sesto album, "Daddy’s Home".

L’album è stato prodotto da Annie Clark e Jack Antonoff, registrato da Laura Sisk, mixato da Cian Riordan e masterizzato da Chris Gehringer.

Sul significato della canzone “Pay Your Way In Pain” la musicista statunitense ha dichiarato: "Mi sento come se vivessimo in un mondo in cui ci viene spesso chiesto di scegliere tra la sopravvivenza e la dignità. In parte è come un blues per il 2021. Parla anche del fatto che non ho fatto nulla nella mia vita che non abbia comportato una sorta di lotta. Alcune di queste lotte sono davvero degne di essere affrontate e da queste può nascere qualcosa di grande".

Questo il suo pensiero riguardo il video del brano: "Sono molto più convinta, soprattutto ora dopo tutto ciò che è accaduto nell'ultimo anno, che preferisco realizzare un'idea semplice ben eseguita piuttosto che un sacco di idee confuse. Questo è solo un video di me che canto una canzone, ballo e faccio tutto in modo molto pratico. Va nello stesso spirito della musica è solo una performance. Non c'è una produzione pesante, l'abbiamo fatto nella stanza per catturare un momento."

Sul senso dell'album St. Vincent dice: "Una delle cose da dire di "Daddy’s Home" è che contiene un elemento letterale e autobiografico, anch'io ora sono papà! Ho cose da fare, ho responsabilità e questo mondo che ho creato. Penso sempre alla citazione di Picasso: 'L'arte è una bugia che ci fa capire la verità'. Queste storie sono cose che ho vissuto e modi in cui mi sento. È difficile dividere questo da quello."



Candy Darling, un'icona transgender che ha lavorato in molti dei film di Andy Warhol e appare sulla copertina di "I Am A Bird Now" di Anohni, viene accreditata come musa dell'album.

"Mi sono davvero innamorata di Candy Darling. Avevo un'amica che la conosceva ed era al suo capezzale quando morì. Penso a quella sua foto davvero iconica con tutte quelle rose intorno al suo letto d'ospedale. Mi piace pensare di renderle omaggio e spero di canalizzare un po' della sua energia".

Tracklist

01. Pay Your Way In Pain

02. Down And Out Downtown

03. Daddy’s Home

04. Live In the Dream

05. The Melting Of The Sun

06. The Laughing Man

07. Down

08. Somebody Like Me

09. My Baby Wants A Baby

10. …At The Holiday Party

11. Candy Darling