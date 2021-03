Sanremo 2021: in radio partono avvantaggiati Colapesce Dimartino

Nella classifica provvisoria dopo le prime due serate del Festival hanno dovuto accontentarsi appena della 17esima posizione. Ma il duo composto dai cantautori siciliani si prende ora una rivincita in radio.

Stando ai dati di Radio Airplay ad oggi è "Musica leggerissima" il pezzo più trasmesso dalle emittenti italiane tra quelli in gara al Festival di Sanremo 2021. La canzone è prima nella classifica sia per punteggio che per passaggi - ma i dati sono in continuo aggiornamento. Al momento ha totalizzato 352 passaggi, pari ad un punteggio di 12.054.600. La trasmettono 153 emittenti. Al secondo posto ci sono Francesca Michielin e Fedez con la loro "Chiamami per nome": è nella playlist di 152 emittenti ed è stata fatta ascoltare 346 volte nelle ultime quarantotto ore (punteggio pari a 10.095.949). Terza Madame con "Voce": inserita nella rotazione di 112 radio, ha ottenuto da martedì ad oggi 242 passaggi, pari ad un punteggio di 8.111.360.

Bene anche Max Gazzè con "Il farmacista" (265 passaggi, punteggio pari a 8.012.688), Annalisa con "Dieci" (348 passaggi, punteggio pari a 7.705.167) e Noemi con "Glicine" (278 passaggi, punteggio di 7.353.869). Una panoramica più attendibile arriverà solamente nelle prossime ore, quando cominceranno ad accumulare passaggi e punteggi anche le canzoni cantate nel corso della seconda serata.

Tra i giovani, i cui brani sono editi da mesi, guida la classifica Wrongonyou con "Lezioni di volo" (151 passaggi, punteggio pari a 2.954.000 - la trasmettono 52 emittenti), seguito da Gaudiano con "Polvere da sparo" (172 passaggi, ma un punteggio inferiore rispetto a quello del brano di Wrongonyou, pari a 2.333.833) e Davide Shorty con "Regina" (119 passaggi).