Anghami, con il merger con Vistas Media arriva lo sbarco in borsa

La piattaforma di streaming musicale Anghami ha raggiunto un accordo per la fusione con Vistas Media, società finanziaria specializzata in acquisizioni strategiche nel campo di intrattenimento e comunicazione: l’operazione, che implica una valutazione preliminare del servizio con sede ad Abu Dhabi, negli emirati Arabi, di circa 220 milioni di dollari, sarà completata entro il secondo trimestre di quest’anno e porterà Anghami alla quotazione sull’indice NASDAQ della borsa di New York.

Con 70 milioni di iscritti e una posizione dominante sul mercato mediorientale e nordafricano, la società - con il merger e la quotazione - mira ad “ampliare la sua base di utenti” e consolidare il trend di forte crescita che ha visto - negli ultimi tre anni - i propri ricavi crescere dell’80%: Anghami ha già in essere accordi con le tre major - Universal, Sony e Warner - ed è già titolare di partnership con 36 società di comunicazioni nelle proprie zone di riferimento.

Quello annunciato è “un significativo passo avanti nei nostri piani di crescita cercando di diventare la prima azienda tecnologica araba della regione ad essere inclusa nel NASDAQ”, ha commentato il fondatore e CEO di Anghami Eddy Maroun: “Essere una società per azioni quotata negli Stati Uniti ci dà accesso al capitale di crescita e a una piattaforma globale che è la migliore al mondo”.

“Questa operazione è fondamentale per la regione del nord Africa / medio oriente e per Vistas”, ha osservato il cofondatore della società di investimenti Saurabh Gupta: “Il nostro obiettivo era trovare un'azienda in forte crescita (...) La combinazione di Anghami e del team di Vistas sarà una forza potente nel mondo dei media e dell'intrattenimento, e non potremmo essere più orgogliosi del duro lavoro di tutti per arrivare a questo risultato. Ma il nostro lavoro è appena iniziato”.