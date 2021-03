Partnership tra la label giapponese Avex e il live promoter AEG Presents

La Avex, major della discografia giapponese – quarta per quota di mercato locale - ha annunciato una partnership con la conglomerata del live AEG Presents, dalla quale origina una nuova joint venture denominata AEGX.

La collaborazione nasce con l’obiettivo di generare un reciproco vantaggio: per la discografica un’espansione all’estero dopo 33 anni di attività professionale totalmente focalizzata sul Giappone e per AEG un incremento della presenza nel mercato nipponico.

Avex aveva recentemente ridimensionato le proprie ambizioni, favorendo il pre-prensionamento di 1.500 dipendenti e vendendo la sede di proprietà a Tokio. Ed aveva cominciato a guardare al live prima che il covid ritardasse il processo.

L’agenda della newco prevede come primo passo lo sviluppo di eventi e festival locali per incrementare visibilità e promozione degli artisti giapponesi nel roster di AEG.

Jay Marciano, CEO di AEG Presents, ha così commentato la creazione della joint-venture:

“E’ un esempio perfetto di come le sinergie possano scalare a beneficio dello sviluppo globale delle carriere degli artisti, che è al centro di ciò che noi facciamo. Essere partner di Avex per lanciare AEGX offre sia ad Avex che ad AEG Presents un sentiero per creare vere opportunità a favore di musicisti che sempre più considerano il mondo come una comunità globale senza confini. Non vedo l’ora di constatare cosa faremo insieme”