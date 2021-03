Ian Brown cancella la partecipazione a un festival perchè contro i vaccini

Ian Brown ha cancellato la sua presenza al Neighbourhood Weekender Festival in programma a Warrington, in Inghilterra, il prossimo mese di settembre (dopo essere stato rimandato due volte nel 2020) perchè gli organizzatori richiedono che gli spettatori possano partecipare solo se in possesso di una prova di avvenuta vaccinazione contro il COVID.

Il frontman degli Stone Roses, che sarebbe stato l'attrazione principale della seconda delle tre serate in scaletta, ha dichiarato sul suo canale Twitter ufficiale:

“La mia partecipazione come headliner al NHBD Weekender Festival non avrà luogo! Rifiuto di accettare la prova della vaccinazione come condizione per l'ingresso. I rimborsi sono disponibili!”.

Brown, che lo scorso anno ha pubblicato una canzone di protesta contro il lockdown, è da mesi sui social media l'epicentro di una serie di teorie del complotto legate alla pandemia, che vanno dalla convinzione che l'intera faccenda del virus sia una truffa alla posizione anti-mascherine (perchè non necessarie). Su questa scia si inserisce la levata di scudi contro il vaccino, giudicato non necessario.

Brown, come noto, è in abbondante compagnia quanto a celebrità negazioniste. Tra loro, una che come lui ha addirittura scritto brani sul tema, c'è Van Morrison, che ha scrritto ben tre canzoni contro le misure restrittive del governo britannico.