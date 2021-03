Sanremo 2021, Achille Lauro si traveste da Mina. VIDEO

Sono il Rock 'N Roll. Trasgressione che entra nelle case di mezza America. Esplicito invito a lasciarsi andare. Una vecchia chiesa indignata per il credo dell'irriverenza. Nuovo tempio notturno del giovane e del proibito. È tempo di gioco. Demonio, divinità, Jukebox tappezzati di chiodi. Unione rituale con gli altri In un solo corpo danzante. Carne che chiede carne. Uragano nei desideri sessuali, Scossa nel perbenismo familiare, Promessa di piacere. Il sacro vincolo del godimento. Godere è un obbligo. Dio benedica chi gode.

View this post on Instagram

Una lunga treccia rossa: e al Festival di Sanremo 2021 Achille Lauro si trasforma in Mina. Il cantante romano per il suo secondo "quadro artistico" sul palco dell'Ariston ha scelto di omaggiare la Tigre di Cremona (il periodo è quello dell'album "Rane supreme" del 1987). L'omaggio lo ha esplicitato anche in un post poi condiviso su Instagram: "Tributo a Mina, donna dal vero animo rock'n'roll e all'iconica cover dell'album 'Rane Supreme' del 1987". Accompagnato sul palco dalla sua band - ne fanno parte anche Frenetik&Orang3, duo di produttori romani da sempre tra i suoi principali collaboratori - e da Claudio Santamaria e Francesca Barra, Lauro ha cantato il singolo "Bam Bam Twist". I video:

Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti!