Sanremo 2021, Maneskin scatenati sui social: contro Amadeus, giuria, Fiorello

Ma cosa è successo? L'account della band lanciata da "X Factor" è stato hackerato? Così sembra. Ma basta scorrere la serie di tweet per trovare una spiegazione a quanto accaduto. I Maneskin fanno sapere di essere impegnati al Festival di Sanremo 2021 e di aver affidato nel frattempo il loro account Twitter ufficiale a @Dio, seguitissimo account noto per i suoi tweet al vetriolo, "che ricambierà il loro gesto di buona fede combinando grandi casini, come da tradizione rock".

Buonasera, come sapete i Maneskin sono impegnati a #Sanremo2021 . Nel frattempo hanno affidato questo profilo Twitter a @Dio , che ricambierà il loro gesto di buona fede combinando grandi casini, come da tradizione rock. Su, al lavoro.

I Maneskin scatenati su Twitter. Se la prendono con tutti. Con Amadeus, con i membri della giuria demoscopica, con Fiorello, con il papà di Laura Pausini. Che succede? I tweet sono deliranti. I componenti della band romana attaccano anche il direttore artistico che li ha presi in gara: "Ma Amadeus si chiama Amadeus come Mozart, perché è una specie di dedica? Ne sa di musica classica?".

