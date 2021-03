Sanremo 2021, Nuove Proposte: Davide Shorty e Wrongonyou in finale

Davide Shorty con il brano "Regina" e Wrongonyou con "Lezioni di volo" sono le ultime due Nuove Proposte a passare direttamente alla serata finale di venerdì. Sono stati eliminati i Dellai con "Iosonoluca" e Greta Zuccoli con "Ogni cosa sa di te". A decidere il risultato è stata la combinazione di televoto (34%), giuria Demoscopica (33%), Sala Stampa (33%). I due si aggiungono a Folcast e a Gaudiano, passati nella prima serata del Festival.

"Il testo di ‘Lezioni di volo’ è un incitamento alla libertà, al lasciare il passato alle spalle e al vivere soprattutto il presente oltre che a sperare nel futuro e anche a capire a chi affidarsi: non affidarsi alla prima persona che passa ma scegliere da chi si vuole prendere lezioni di volo”, ha raccontato a Rockol Marco Zitelli, in arte Wrongonyou, classe 1990. Spiegando la canzone, sul palco dell’Ariston con l’arrangiamento orchestrale a cura di Valeriano Chiaravalle, ha poi sottolineato: “La musica di ‘Lezioni di volo’ è stata scritta insieme alle parole. Il 99,9% delle volte io scrivo chitarra e voce, e anche questa canzone è nata in questo modo”.

Dentro "Regina" di Shorty c'è il tocco di Tommaso Colliva, produttore già al fianco dei simboli della scena indipendente italiana (Afterhours, Ministri, Punkreas) e di band come i Muse (con il loro "Drones" si aggiudicò nel 2015 un Grammy Award): "È un'eccellenza italiana e un essere umano fantastico. Inizialmente avevo curato io la produzione del brano. Quando gli ho portato la demo gli ho chiesto di fare in modo che il sound rimanesse fedele all'originale. Tommaso mi ha detto: 'Per me questo pezzo è già pronto: andiamo in studio e lo potenziamo", racconta Shorty.