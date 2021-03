Sanremo 2021, prima serata con 11,1 mln di spettatori

Amadeus non batte se stesso. L'ascolto della prima parte della serata d'esordio di Sanremo 2021 non ha eguagliato il record dello scorso anno. A seguirlo, infatti, sono stati 11.176.000 spettatori con il 46,4 per cento di share. L'anno scorso la prima parte della serata inaugurale di Sanremo 2020 era stata vista da 12.480.000 spettatori con il 51,2 per cento di share. Trend simile anche per la seconda parte che ha avuto 4 milioni 212mila spettatori con il 47.8 per cento di share. Nel 2020 davanti alla tv c'erano 5 milioni e 697mila persone con il 56.2 per cento. Come spiegato in conferenza stampa il Festival del 2020 e quello di quest'anno si sono tenuti in due periodi molto diversi. In media, la prima serata del Festival 2021 ha ottenuto 8 milioni e 363mila spettatori con il 46.

6 per cento. Nel 2020 la media era stata del 52.2 per cento con 10 milioni e 58mila spettatori. L'appuntamento con il Primafestival ieri ha fatto segnare 1 milioni 841 mila spettatori con il 27.8 per cento di share. Sanremo Start (dalle 20.50 alle 21.30) ha raccolto 11 milioni 592 mila spettatori pari al 38.7 per cento.