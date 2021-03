Concerti, Skunk Anansie: il live a Milano è rimandato al 2022

La diffusione dell'epidemia da Coronavirus purtroppo non mostra segni di remissione, vengono quindi ulteriormente rimandati i concerti programmati per la prossima primavera. In questa situazione si trovano anche gli Skunk Anansie che comunicano che a seguito dell’emergenza da Covid-19 le date italiane del loro tour, inizialmente previste per il 15 e 16 novembre 2020 e successivamente riprogrammate in un'unica data al 15 maggio 2021, hanno subito un’ulteriore posticipo. Il concerto si terrà il 15 marzo 2022 sempre al Fabrique di Milano.



I biglietti acquistati rimangono validi per la nuova data del 2022. Per eventuali informazioni consultare il circuito Ticketone.