Sanremo 2021, Madame su “Voce”: “Non è incentrata sul lesbismo”

A chi le chiede se “Voce” sia una canzone sull’omosessualità, Madame risponde: “Non è incentrata sul lesbismo. Io sono promotrice della fluidità sotto ogni punto di vista, ma in questo caso non c’è una dedica d’amore specifica a un’altra ragazza. Se però il brano ha il potere di trasmettere anche questo, ne sono felice”. Intanto oggi è uscito il video della canzone in cui però non mancano scene di passione fra la rapper vicentina e un'altra donna . "Voce" farà parte del primo disco della giovane artista intitolato semplicemente "Madame", in uscita il 19 marzo.

Sempre sulla canzone Madame ha spiegato a Rockol: “È una canzone dedicata alla mia voce, una dedica a me. Sono in una fase di ricerca interiore. Il pezzo racconta l’importanza di rincorrere se stessi, di ascoltarsi. Prima chiaramente bisogna amarsi – racconta l’artista - È una canzone d’amore in fondo, ma non come tante altre: questaIn un’altra intervista ho detto che la mia generazione è inconsapevole. Non è così, ho già cambiato idea. Al contrario è molto consapevole, ma allo stesso tempo è chiusa, spesso parla poco di quello che ha dentro, è introversa. Anche per questo motivo ho portato ‘Voce’ a Sanremo, per dire: ‘hey ragazzi, ascoltatevi, ascoltiamoci e non abbiamo paura di dire chi siamo’”.