Concerti, Francesco De Gregori sposta il tour nei club al prossimo autunno

Il tour di Francesco De Gregori subisce l'ennesimo salto in avanti. Come recita il comunicato dell'ufficio stampa: alla luce delle vigenti disposizioni ministeriali, si informa che i concerti nei club italiani di Francesco De Gregori sono stati rinviati all’autunno 2021.

Qui di seguito il nuovo calendario del cantautore romano con le nuove date e, tra parentesi, quelle vecchie che sono state annullate:

17 novembre 2021 al Vox Club di Nonantola (Mo)

(recupero del concerto del 5 marzo, 16 aprile, 27 novembre 2020 e 18 marzo 2021)

18 novembre 2021 all’Alcatraz di Milano

(recupero del concerto del 10 marzo, 6 maggio, 30 novembre 2020 e 23 marzo 2021)

26 novembre 2021 alla Casa della Musica di Napoli

(recupero del concerto del 21 marzo, 8 maggio, 4 dicembre 2020 e 27 marzo 2021)

27 novembre 2021 all’Atlantico Live di Roma

(recupero del concerto del 20 marzo, 9 maggio, 5 dicembre 2020 e 26 marzo 2021)

La data programmata per il 19 marzo 2021 alla Supersonic Arena di S. Biagio di Callalta, in provincia di Treviso, è stata annullata poiché il locale ha cessato l’attività.

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti. Per tutte le informazioni sui biglietti consultare i siti di Friends and Partners e Ticketone.