Concerti, Diodato all'Arena di Verona il prossimo settembre

Quel giorno in cui ho sentito la mia voce viaggiare in quel luogo magico, una parte di me è rimasta lì sospesa ad aspettarvi. 19 settembre 2021, Arena di Verona. Sarà una festa dell’anima. Prevendite disponibili da ora su https://t.co/0PRiSdLRnB pic.twitter.com/uEeVVDqX5n

Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti!