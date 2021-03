Il Dj, produttore e divulgatore Raffaele Constantino, conosciuto con il nome d’arte di Khalab, ha firmato un contratto con la Real World, l’etichetta fondata nel 1989 dall’ex leader dei Genesis Peter Gabriel specializzata in world music: il sodalizio, che riguarderà sia l’attività discografica che quella relativa al publishing, si concretizzerà in “M'berra”, nuovo album realizzato dall’artista insieme a musicisti maliani unitisi nel M'berra Ensemble - assemblato appositamente da Constantino per il progetto - che sarà reso disponibile a partire dal prossimo 23 aprile con distribuzione Universal.

Il lavoro è stato registrato “sul campo” a M’berra, in Mali, e ultimato a Roma con l'aiuto di Adriano Viterbini (già leader dei Bud Spencer Blues Explosion) e il jazzista Tommaso Cappellato: l’album sarà pubblicato sia in formato standard (cd e digitale) che in versione deluxe, sotto forma di doppio vinile giallo e booklet fotografico da 32 pagine.