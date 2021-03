Guarda Myles Kennedy eseguire live per la prima volta il suo nuovo singolo: video

Il frontman degli Alter Bridge ha condiviso sul proprio canale YouTube un video in cui dal Fox Theatre di Spokane, Washington, esegue per la prima volta live il suo nuovo singolo “In stride”. Il brano, pubblicato lo scorso 16 febbraio, è la prima anticipazione tratta dal nuovo album solista di Myles Kennedy, intitolato "The ides of march” e in arrivo sui mercati il prossimo 14 maggio, a tre anni di distanza dal primo disco registrato dal 51enne artista statunitense senza la band di “Metalingus” - “Year of the tiger”, uscito nel 2018.

Oltre a suonare e cantare il suo più recente brano, nella clip - riportata più sopra - Myles Kennedy racconta il significato di “In stride”. A proposito della canzone, al momento della sua uscita il musicista aveva spiegato: “Rilassati. Questo più o meno rende l’idea. Il testo dipinge l’immagine di un survivalista che si prepara a un’imminente apocalisse zombie. È stato ispirato dalla prima ondata di chiusure, mentre tutti compravano grandi quantità di carta igienica e provviste”. Continua: “Ho iniziato a chiedermi se fosse saggio provare a cambiare un po’ la prospettiva e non reagire eccessivamente. Mantenere la calma e andare avanti”.

Kennedy - attualmente impegnato anche a realizzare un nuovo lavoro con i Conspirators in collaborazione con il chitarrista dei Guns N' Roses Slash - ha ultimato l'album "The ides of march” durante la quarantena. Nel corso del periodo di isolamento dettato dalla pandemia da Coronavirus il frontman degli Alter Bridge ha creato la struttura della sua seconda prova sulla lunga distanza solista, prima di ritrovarsi insieme al batterista Zia Uddin e il bassista/manager Tim Tournier - già presenti nel suo primo album - e registrare il disco in Florida con il produttore Michael “Elvis” Baskette.

Questo, invece, il video ufficiale di "In stride":

Ecco la tracklist e la copertina di "The ides of march":

01. Get Along

02. A Thousand Words

03. In Stride

04. The Ides Of March

05. Wake Me When It's Over

06. Love Rain Down

07. Tell It Like It Is

08. Moonshot

09. Wanderlust Begins

10. Sifting Through The Fire

11. Worried Mind