Sanremo 2021, Davide Shorty: "All'Ariston con il tocco magico di Colliva"

Con Shorty sul palco dell'Ariston arriva il funk-jazz. Il cantante siciliano è in gara tra le "Nuove proposte" del Festival di Sanremo 2021 con "Regina". Dentro c'è il tocco di Tommaso Colliva, produttore già al fianco dei simboli della scena indipendente italiana (Afterhours, Ministri, Punkreas) e di band come i Muse (con il loro "Drones" si aggiudicò nel 2015 un Grammy Award): "È un'eccellenza italiana e un essere umano fantastico. Inizialmente avevo curato io la produzione del brano. Quando gli ho portato la demo gli ho chiesto di fare in modo che il sound rimanesse fedele all'originale. Tommaso mi ha detto: 'Per me questo pezzo è già pronto: andiamo in studio e lo potenziamo", racconta Shorty.

Sarà una sfida sul palco far convivere le atmosfere jazz e funk del brano con quelle orchestrali: "Il lavoro che Colliva ha fatto è stato quasi di pulizia, certe parti sono state un po' più semplificate dal punto di vista strumentale, svuotate: la batteria si muoveva un po' di più e in certe parti abbiamo deciso di svuotarla un po'".

Shorty è considerato dagli scommettitori uno dei favoriti alla vittoria: "C'è della gente che scommette su di me? È un gioco. Io non voglio distrarmi, ma solo fare buona musica e condividerla con le persone".