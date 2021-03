Sanremo 2021, Random: "Tutti scartarono la mia prima canzone"

La carriera di Random è cominciata solo due anni fa. Partì tutto con "Chiasso", primo successo virtuale del cantante : "La scartarono tutti, compreso il mio manager e i miei collaboratori. Io mi impuntai: in quella canzone ci credevo. Avevo ragione io", sorride Random, vero nome Emanuele Caso, nato a Massa di Soma (in provincia di Napoli) ma cresciuto a Riccione. Al Festival di Sanremo 2021 partecipa con "Torno a te": "Parla del mio primo amore". Ecco la videointervista.

