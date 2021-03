Umberto Tozzi va al festival di Sanremo

Il prossimo sabato 6 marzo, in occasione della serata finale del Festival di Sanremo, che ha preso il via martedì 2 marzo, tra gli ospiti che interverranno sul palco del Teatro Ariston invitati da Amadeus, direttore artistico e conduttore della manifestazione, ci sarà anche Umberto Tozzi che si esibirà con la sua band al completo. Il cantautore torinese non ha alle spalle, come altri musicisti, una lunga storia con il festival della canzone italiana, ma ha pur sempre al suo attivo quattro partecipazioni.

L'esordio di Umberto Tozzi nella cittadina rivierasca non poteva essere più fortunato, infatti, insieme a Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri, si impose nella edizione del 1987 con "Si può dare di più", canzone scritta dallo stesso Tozzi con Giancarlo Bigazzi e Raf. Il brano, uno dei molti classici del suo repertorio, ebbe un grande successo e conquistò il primo posto della classifica di vendita.

La seconda partecipazione al festival di Sanremo di Umberto Tozzi ebbe luogo nel 1991. La canzone che presentò in gara, "Gli altri siamo noi", si meritò il quarto posto della classifica finale che vide quale vincitore Riccardo Cocciante con "Se stiamo insieme". In quella edizione del festival ogni artista in gara era affiancato da un musicista internazionale, la canzone di Tozzi nella interpretazione del cantautore britannico Howard Jones si trasformò in "Other People Are Us". "Gli altri siamo noi", scritta dallo stesso Tozzi insieme a Giancarlo Bigazzi, fu un grande successo e salì nella classifica di vendita fino al terzo posto.

Nel 2000 Umberto Tozzi partecipa per la terza volta al festival con un suo brano, "Un'altra vita". Purtroppo questa non sarà una avventura particolarmente fortunata per il musicista piemontese, la canzone infatti occuperà la sedicesima e ultima posizione della classifica finale. La dea della vittoria bacerà in fronte la Piccola Orchestra Avion Travel con "Sentimento".

L'ultima partecipazione di Umberto Tozzi al festival di Sanremo in qualità di cantante in gara risale a sedici anni fa. Nel 2005 concorre al Teatro Ariston con la canzone "Le parole", firmata Tozzi-Ancillotti. Anche quell'anno il musicista, che nella giornata di oggi compie 69 anni, non riscosse molta fortuna non riuscendo a superare il primo turno e a qualificarsi per la serata finale. Il brano non ebbe grande fortuna anche dopo la partecipazione alla manifestazione sanremese riuscendo a raggiungere 'solo' il 36esimo posto della classifica di vendita.