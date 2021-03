Sanremo 2021, La Rappresentante di Lista: "Ecco il nostro movimento"

La Rappresentante di Lista è in gara al Festival di Sanremo 2021 con "Amare". La band capitanata da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina torna al Festival dopo aver affiancato l'anno scorso Rancore nella serata delle cover, stavolta come concorrente: "Il testo di 'Amare' parte da un sentimento di sgomento, di buio e solitudine, ma man mano che la canzone va avanti si scopre l'altro: un senso di collettività che ci aiuta a salvarci, a risollevarci", dicono i musicisti. "Ci piace definire questo brano un movimento, un verbo all'infinito che significa 'azione', un moto dell'anima e del corpo". La videointervista:

