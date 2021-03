Bologna, ricoverato per Covid Raoul Casadei

Raoul Casadei, l’indiscusso “re del liscio” patriarca della celebre dinastia musicale romagnola, è stato ricoverato ieri pomeriggio all’ospedale Bufalini Bologna dopo essere stato trovato positivo al Covid-19: lo riferisce Il Resto del Carlino. Stando a quanto emerso, altri membri della famiglia dell’artista sarebbero stati contagiati.

Riguardo le condizioni di Casadei, la figlia Carolina ha spiegato:

“Sta benino e la nostra preoccupazione maggiore è stato quando abbiamo notato sul saturimetro che la saturazione era bassa. Anche in considerazione dei suoi 83 anni compiuti il 15 agosto, i medici che sono venuti a casa a fargli l'ecografia ai polmoni e hanno visto che aveva un po' di polmonite, ci hanno consigliato di ricoverarlo”

Nato a Gatteo il giorno di ferragosto del 1937, Raoul Casadei con la sua orchestra ha contribuito a modellare e diffondere il liscio in Italia a partire dagli anni Settanta, quando l’artista e il suo ensemble parteciparono a manifestazioni di interessa nazionale come il Festivalbar, il Festival di Sanremo e Un disco per l’estate. Dal 2001 a capo dell'orchestra è stato messo il figlio Mirko, che ha rivoluzionato l’assetto della formazione ribattezzandola Mirko Casadei Beach Band.