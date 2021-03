Grammy Awards 2021, i dettagli sul pre-telecast

La Recording Academy - l’associazione di categoria dei discografici americani - ha reso noti i dettagli relativi al pre-telecast dei prossimi Grammy Awards, in programma a Los Angeles per il prossimo 14 marzo: la prima parte della lunga cerimonia di premiazione - dedicata alle categorie minori e di genere, non coperta dalla diretta della CBS e visibile in streaming sul sito ufficiale della manifestazione - sarà presentata dalla cantautrice californiana Jhene Aiko, e vedrà la partecipazione, in veste di perfomer, del cantante nigeriano Burna Boy, della star del jazz Terri Lyne Carrington con i Social Science, del bluesman Jimmy “Duck” Holmes, del pianista classico Igor Levit, della cantante canadese-colombiana Lido Pimienta, della popstar americana Poppy e del cantautore Rufus Wainwright.

La serata sarà inaugurata da un omaggio corale al brano “Mercy, Mercy Me (The Ecology)” di Marvin Gaye, del quale quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario della pubblicazione, che per l’occasione sarà eseguito da una super-band composta da Afro-Peruvian Jazz Orchestra, Thana Alexa, John Beasley, Camilo, Regina Carter, Alexandre Desplat, Bebel Gilberto, Lupita Infante, Sarah Jarosz, Mykal Kilgore, Ledisi, Mariachi Sol de Mexico de Jose Hernandez, PJ Morton, Gregory Porter, Grace Potter, säje, Gustavo Santaolalla, Anoushka Shankar e Kamasi Washington.

Il pre-telecast sarà visibile sul sito Grammy.com il prossimo 14 marzo a partire dalle 21 (ora italiana).