Le quote rosa nella musica? Situazione imbarazzante.

Secondo un’indagine pubblicata ieri dalla piattaforma musicale francese Deezer, le donne nella musica pesano solo per una quota minima nelle classifiche top 100 dei maggiori generi protagonisti nello streaming.

Nel segmento elettronica, ad esempio, solo il 4% dei 100 artisti/band con più stream è costituito da donne; ed è soltanto poco migliore la situazione nell’hip hop e nel rock, dove la quota tocca in entrambi i casi il 7%. In fondo all’articolo le graduatorie complete.

Alla faccia della diversità. In Italia fin dal 2018 Nuovo Imaie aveva affrontato il tema con una ricerca, poi reiterata e approfondita durante Sanremo 2020.

Di qui l’iniziativa di Deezer, che anticipa di qualche giorno la Festa della Donna dell’8 marzo, per sostenere la causa delle donne in musica con alcune iniziative.

La prima si intitola "Women's Voices", una collezione di playlist curate ad hoc per celebrare l’International Women's Day (la Festa della Donna) a cui si somma l’area “The Originals Sessions”, in cui varie artiste interpretano cover di grandi successi femminili (è il caso di Birdy con "A Case Of You" di Joni Mitchell e di LP con "Hello" di Adele, ad esempio).

La seconda è "Women behind the music", una serie di playlist che promuoveranno autrici, produttrici e musiciste dietro i grandi successi internazionali. Tra loro la fresca vincitrice del Golden Globe con Laura Pausini, Diane Warren, e poi Tayla Parx, Julia Michaels e WondaGurl (che hanno firmato pezzi da classifica per Ariana Grande, Dua Lipa, BTS, Selena Gomez, Justin Bieber, Linkin Park, Aerosmith, Bon Jovi, Jay-Z, Drake e Rihanna).

Di seguito il dettaglio della rappresentanza femminile nelle top 100 dei generi-chiave:

Pop: 42% R&B: 39% Soul: 26% Alternative: 15% Country: 15% Jazz: 14% Classical: 11% Hiphop: 7% Rock: 7% Electronic: 4%

Qui invece la graduatoria delle 20 artiste con più stream nel 2020: