Eurovision Song Contest 2021: contestazioni sul brano cipriota in gara

Elena Tsagkrinou è l’artista selezionata come concorrente rappresentante Cipro all’Eurovision Song Contest 2021. La sua canzone si intitola ‘El Diablo’ e il suo testo non piace a tutti. Fa così: “Ho regalato il mio cuore al Diavolo / Perché mi dice che sono il suo angelo / Stanotte bruceremo alla festa/ Con te è paradiso e inferno”.

L’impressione è che ci sia di peggio, non solo come potenziale blasfemico del testo ma anche – addirittura – come qualità delle liriche, pur decisamente nè auliche né originalissime. Gli autori del pezzo sono Laurell Barker, Thomas Stengaard, Jimmy Joker e Cleiton Sia. Barker e Stengaard sono presenze ricorrenti della manifestazione, avendo già firmato nel 2019 i brani ‘Bigger Than Us’ (UK) e ‘Sister’ (Germania).

Eppure è partita una petizione contro la selezione del brano che ha subito raccolto oltre 15.000 firme. A lanciarla è stato un gruppo che rappresenta gli insegnanti delle scuole superiori religiose locali, secondo il quale il brano inneggerebbe “a una devozione e a un amore totali per Satana”. Di più: “La partecipazione di Cipro all’Eurovision Song Contest con il brano ‘El Diablo’ è scandaloso per noi Cristiani”.

Qui il video di "El Diablo":

Getta acqua sul fuoco della polemica la CyBC, il canale che ha selezionato la canzone, che in una nota invita a “non prenderne il testo alla lettera: la canzone che rappresenta Cipro alla sessantacinquesima edizione dell’Eurovision Song Contest racconta la storia di questa ragazza che si ritrova coinvolta in una relazione con qualcuno che è cattivo come il Diavolo”. E chiosa: “Parla dell’eterno conflitto tra il bene e il male”, citando Sindrome di Stoccolma e anelito alla libertà nonostante la paranoia sperimentata dalla protagonista narrata nel brano.

Ma i contestatori non devono essersi lasciati convincere né blandire, considerando che un uomo è stato arrestato fuori dagli uffici della CyBC mentre gridava aggressivo contro il personale e che l’emittente ha ricevuto minacce telefoniche che avvertivano che i suoi uffici sarebbero stati presto incendiati.

In tutto ciò, in che forma avrà luogo l’Eurovision quest’anno? Ogni aggiornamento qui.