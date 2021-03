Eddie Vedder, il baseball, i Fugazi e Michael Jackson

Eddie Vedder è stato ospite in un episodio della serie podcast "The artist and the athlete" curata negli Stati Uniti da Lindsay Czarniak; insieme a lui una star del baseball, il first baseman Anthony Rizzo. Il trait d'union tra i due, oltre al tema della serie, è fin troppo ovvio: l'amore per il baseball di Vedder, in particolare quello per i suoi adorati Chicago Cubs celebrato negli anni in mille modi - in particolare in "Let's play two" con i Pearl Jam.

Nel podcast, oltre a ricordare al pubblico che conosceva Rizzo (oggi una celebrità e anche un all star) fin da quando era una giovane e sconosciuta promessa della minor league, Vedder ha risposto senza esitazione quando Czarniak gli ha chiesto quale sarebbe la sua "walk up song" ideale in una partita chiave (si tratta della musica che risuona dagli altoparlanti per caricare il giocatore che entra dalla panchina verso il diamante di gioco):

“Un pezzo che si intitola ‘Give Me the Cure’ dei Fugazi. Ci sono certe canzoni - semplicemente il loro suono è come una droga. Userei quella. Uno di quei pezzi che mi influenza come una droga".

Il brano al quale Edder fa riferimento è contenuto in "Fugazi", l'EP di debutto del 1987 del gruppo post punk e pre-grunge che è uno dei favoriti di Vedder. Qui di seguito il video:

Per i fans di Vedder e dei Pearl Jam magari non proprio di primissima fila non sono mancate altre sorprendenti rivelazioni esternate dall'artista durante il podcast : tra loro quella che riguarda il primo disco mai comprato da colui che resta un'icona del grunge e del rock:

"'Got to Be There' di Michael Jackson"...