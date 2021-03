Sanremo 2021, Achille Lauro glam rock piange lacrime di sangue

View this post on Instagram

L'artista racconta così questo suo primo quadro: "Sono il Glam rock. Sono un volto coperto dal trucco. La lacrima che lo rovina. Il velo di mistero sulla vita. Sono la solitudine nascosta in un costume da palcoscenico. Sessualmente tutto. Genericamente niente. Esagerazione, teatralità, disinibizione. Lusso e decadenza. Peccato e peccatore, Grazia e benedizione. Un brano che diventa nudità. Sono gli artisti che si spogliano, E lasciano che chiunque possa spiare nelle loro camere da letto e in tutte le stanze della psiche. Esistere è essere. Essere è diritto di ognuno. Dio benedica chi è".

Achille Lauro, dopo i travestimenti dello scorso anno, torna nei panni di ospite in questa edizione del Festival di Sanremo. Un giocatore di rugby alieno, con unghie lunghe, conchiglia, piume rosa e trucco pesante sugli occhi . Una star del glam rock che ricorda anche Andromeda dei Cavalieri dello Zodiaco e il mondo JoJo: Lauro interpreta tante e diverse personalità in una. Donna e uomo insieme, umano e alieno allo stesso tempo, cantante e performer. Piange lacrime di sangue come un'icona religiosa nel suo quadro sanremese e regala al pubblico un messaggio di fluidità. Interpreta il suo nuovo brano "Solo noi".

