La rete televisiva statunitense HBO ha pubblicato il trailer ufficiale del documentario 'Tina' che racconta la storia dell'oggi 81enne leggenda della black music Tina Turner. Il film sarà trasmesso il prossimo 27 marzo. Nel breve filmato la sua voce fuori campo racconta la storia di Anna Mae Bullock, questo il suo vero nome, su è giù dal palco, dagli inizi della sua carriera fino ai giorni nostri, nei suoi molti alti e nei, purtroppo, altrettanto numerosi bassi, pubblici e privati.

Il documentario presenterà audio, filmati inediti, video d’archivio, fotografie e interviste con Tina Turner nella sua casa di Zurigo, in Svizzera. 'Tina' è diretto dai registi Daniel Lindsay e T.J. Martin. Oltre alle parole e ai pensieri di Tina Turner, nel docu-film saranno inclusi contributi e dichiarazioni di molte celebrità della musica e non, come l'attrice Angela Bassett, la star televisiva Oprah Winfrey, il critico cinematografico Kurt Loder e la giornalista e drammaturga Katori Hall.