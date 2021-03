Rock and Roll Hall of Fame, quest'anno la cerimonia si terrà in autunno

La Rock and Roll Hall of Fame ha annunciato che la cerimonia di inclusione della classe del 2021 si terrà il 30 ottobre presso la Rocket Mortgage Field House di Cleveland.



La cerimonia dello scorso anno in un primo tempo programmata per il 7 maggio, è stata poi rinviata a causa della pandemia di coronavirus ed infine si è trasformata in un evento virtuale che ha avuto luogo il 7 novembre 2020.

Lo scorso anno gli eletti nella Hall of Fame furono Doobie Brothers, T-Rex, Whitney Houston, Depeche Mode, Notorious B.I.G. e Nine Inch Nails.



In una conferenza stampa virtuale, Greg Harris, CEO e Presidente della Rock and Roll Hall of Fame, confida che la cerimonia del 2021 possa godere della presenza del pubblico. "Siamo ottimisti e fiduciosi per la cerimonia di questo autunno", mentre gli organizzatori stanno "ancora monitorando tutte le migliori pratiche" per quanto riguarda la sicurezza del pubblico. L'esecutivo ha anche confermato che il passaggio dalla primavera all'autunno della cerimonia di investitura sarà permanente.



I candidati ad essere inclusi nella Hall of Fame sono, per la prima volta, Foo Fighters, Iron Maiden e Go-Go's, oltre a Todd Rundgren, Devo, New York Dolls e Rage Against the Machine. Sono in nomination anche Carole King, Kate Bush, Tina Turner, Mary J. Blige, Chaka Khan e Dionne Warwick, Jay-Z, LL Cool J Fela Kuti.



Le votazioni sono aperte al pubblico sul sito della Hall of Fame fino al 30 aprile, i primi cinque artisti votati dai fan contano come uno degli oltre mille voti della giuria composta da artisti e membri dell'industria musicale. Lo scorso anno la Dave Matthews Band, che fu la più votata dai fan, non venne eletta.