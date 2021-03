Smashing Pumpkins al lavoro in studio di registrazione

Senza dubbio il leader degli Smashing Pumpkins Billy Corgan è un autore molto prolifico. Tanto prolifico che la band statunitense ha iniziato i lavori di registrazione di un nuovo disco che sarà composto da trentatre canzoni che sarà il sequel del doppio album del 1995 "Mellon Collie and the Infinite Sadness" (leggi qui la recensione), così come dei due "Machina", pubblicati rispettivamente nel 2000 e nel 2001.



Gli Smashing Pumpkins sono nuovamente al lavoro dopo avere pubblicato solo una manciata di mesi fa, nel novembre 2020, il loro ultimo doppio album "Cyr" (

leggi qui la recensione). La notizia dei lavori in sala di registrazione è stata confermata direttamente dai profili social della band dove un'immagine sfocata di una batteria è accompagnata da queste parole: "Oggi inizio del nuovo album SP, il sequel di 33 canzoni di MCIS e Machina. Le canzoni sono scritte, i testi pure... quindi ora è solo record-record-record."

Già nell'autunno dello scorso anno, Billy Corgan aveva comunicato che questo massiccio sequel era in corso d'opera, affermando che il materiale si stava configurando per essere "una specie di opera rock".