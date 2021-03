Sanremo 2021, da giovedì in città nuovamente chiusi bar e ristoranti

Scatta la zona arancione rinforzata anche sul territorio sanremese e più in generale sul distretto socio sanitario 2. La misura sarà valida dalla mezzanotte di domani, ore 00.00 di giovedì 4 marzo e fino a domenica 14 marzo. La decisione è stata presa dal presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, a fronte dell'andamento della curva sulla diffusione del virus. Le misure sono le stesse già viste in questi giorni sul distretto socio sanitario 1, da Ventimiglia a Ospedaletti.

Con la nuova ordinanza vengono estese anche i Comuni del distretto 2 Sanremese le misure restrittive già previste per il distretto Ventimigliese per contrastare la diffusione del virus. Dalle 21 alle 5 divieto di spostamento (se non per motivi di salute o per comprovate esigenze lavorative). Chiusura di bar, pub, ristoranti, pasticcerie, gelaterie. Restano consentiti l’asporto fino alle 18 e la consegna a domicilio. Chiusura degli esercizi di vicinato alimentare, degli artigiani alimentari, delle medie e grandi strutture di vendita di alimentari dalle 18 alle 8 del mattino, a meno che non sia garantito che non vengano venduti alcolici. Ammessa la vendita tramite consegna a domicilio. La città che ospita il Festival quindi rimane ancora un "sorvegliato speciale" con nuove limitazioni.